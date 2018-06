Ella es Leandra la doble de Esperanza Gómez

Leandra García se hizo visible por su participación en el programa 'Guerreros' del Canal uno, donde ha destacado en su equipo, además también es recordada por participar en el certamen Miss Mundo Colombia en el año 2015, del cual fue coronada reina por su bella y talento.

Sin embargo, actualmente se robó la atención ya que en el reality que hace parte ha sido comparada por sus compañeros con la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez y el programa 'Lo sé todo' la buscó y le preguntó si eso es cierto.

Durante la entrevista la joven contó que la llaman 'Esperancita' porque a diferencia de la actriz de cine para adultos no tiene curvas ni muchos menos tiene el cuerpazo de la sexy paisa, sin embargo, es toda una bomba sensual.

"Los chicos del equipo nunca me habían visto con lentes. Tuve una prueba donde tuve que usar lentes para poder visualizar mucho mejor las cosas. Apenas me vieron me dijeron: ¡Uy! Esperancita Gómez", contó.