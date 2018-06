El criticado look de Greeicy Rendón con la camiseta de la Selección Colombia

Greeicy Rendón cautiva, para bien o para mal las redes sociales cada vez que comparte en sus redes sociales alguna fotografía, o video de ella (en su mayoría bailando). Esta vez sorprendió a sus seguidores por la particular manera en como lució la camiseta de la Selección Colombia.

La cantante vistió la camiseta roja que salió al mercado del Mundial Italia 90 y la acompañó de un overol blanco de rayas azules. Al parecer la combinación que no fue muy bien recibida entre algunos de sus seguidores, quienes no dudaron en comentar su look.

“Seve ñera vestida asiii”, “Hasta lo chiviado se te ve lindo pero compra original” , “Uy no! Se ve horrible amor”, fueron algunos de los comentarios en us publicación.

Greeicy no suele discurtir con sus seguidores, es por eso que no se espera que responda los comentarios odioso en su contra.

Por el contrario, en su lujosa sala de cine junto algunos amigos, ella y Mike disfrutaron del partido y como es costumbre relataron desde el inicio del juego. En cada uno de los tres goles que anotó la selección fue motivo de orgullo, y con sus movimientos de cadera no sólo celebró el triunfo de Colombia, sino también el Día del Padre.

Te mostramos en video: