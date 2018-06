Así respondió exesposa de James a incómoda pregunta sobre su hija

Para nadie es un secreto que para Daniela Ospina y James Rodríguez su hija Salomé es lo más importante y no dudan en compartirlo en sus redes sociales. Para celebrar el día de la mujer la empresaria compartió una imagen con la pequeña se volvió viral.

"Desde el día en que naciste, supe que no tenía en mis brazos a una mujer cualquiera. ¡Tenía en mis manos a una estrella! Sí, a una mujer que brillaría con luz propia, que compartiría en su sonrisa la esperanza. Ese día no solo conocí el amor infinito, también me descubrí cargando a una de las mujeres que más me enseñaría en la vida. Te amo hija, feliz día de la mujer." Título la fotografía la paisa.