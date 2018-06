El trino de Lorena Meritano con respecto a sus reacciones en el Mundial

Lorena Meritano es una de las mujeres cuya historia personal es una de las que más llama la atención entre la farándula nacional, tras superar el cáncer. La argentina se ha dedicado a mostrar su recuperación en redes y a hablar sobre cómo esta enfermedad le cambió la vida. Sin embargo, durante la emoción del Mundial la actriz no se midió y algunas personas no dudaron en responderle fuertemente.

Algo que conocemos de Meritano es que es una mujer fuerte y no se queda con nada. Es por eso que luego de que muchos la criticaron por algunos comentarios que realizó a algunas selecciones que están participando, ella decidió hacer un trino que en pocas horas se convirtió en viral.

Si, tuve cáncer, me sacaron los senos, los ovarios, casi muero, mi ex me dejó, me quedé sin trabajo, sin ahorros y Me Pude levantar, gracias a Dios.

Hoy estoy en controles, muy asustada, como cada control y con Fe.

Putear viendo futbol es una descarga, y no le hago mal a nadie.

— Lorena meritano (@LorenaMeritano) June 21, 2018