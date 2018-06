Diego Luna y Eugenio Derbez fueron las estrellas de los NALIP Latino Media Awards 2018

La noche del sábado 23 de junio, se llevó a cabo la entrega anual de los NALIP Latino Media Awards 2018 donde fue Diego Luna el que precisamente se robará el show pues fue premiado desde el The Ray Dolby en Hollywood donde se celebró la ceremonia para el gremio latino en Estados Unidos.

El actor de 38 años estuvo acompañado en el evento por Isabela Moner, que lucía fantástica con un vestido amarillo con apliques negros. Así mismo vimos a Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo, desfilar por la alfombra roja luciendo como siempre radiantes y muy felices.

Diego por su parte fue honrado en el evento con el Premio al Logro Sobresaliente que demuestra un éxito excepcional en la industria del entretenimiento, mientras que Isabela fue galardonado con el Premio Lupe Ontiveros, también conocido como el premio de estrella Naciente.

Recordemos el destacado desempeño de Diego que solo en 2016 participó en los films 'Blood Father' donde daba vida a Jonah, 'The Bad Batch' donde interpretó a Jimmy, en 'Rogue One: A Star Wars Story' dio vida a Cassian Andor, el año pasado lo vimos en 'Flatliners' donde dio vida a Ray, mientras que este año lo veremos en 'A Rainy Day in New York' y 'If Beale Street Could Talk', ambas en proceso de post-producción.