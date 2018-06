¡Casi se cae! Los zapatos le quedaban grandes y Meghan se vio en aprietos

Meghan Markle, de lejos, se ha convertido en la mujer más fotografiada del mundo, desde que anunció su compromiso en noviembre pasado con el príncipe Harry.

Hasta un mínimo resbalón se convierte en tela que cortar para la prensa rosa. Y justamente eso lo vivió el sábado 16 de mayo, cuando asistió junto a su esposo a su primera boda como casados.

Sus zapatos de $750 dólares de la firma Aquazzura le quedaban algo grandes, a ratos caminó incómoda, incluso casi se cae de no haber sido por la mano fuerte de su marido que la apoyaba.

Meghan y su esposo asistieron al matrimonio de Celia McCorquodale, sobrina de Lady Di. Apenas llegando a la ceremonia la duquesa tuvo un incidente con sus zapatos que no pasó inadvertido para los acuciosos fotógrafos.

Ya antes Meghan se ha decantado por diseños de esta firma. En esta oportunidad lució unos blancos con suela celeste. Un diseño romántico que no le ajustó bien a su pie y le causó aprietos a ratos.

Meghan lució un vestido de cóctel manga larga de flores de Oscar de la Renta valorado en más de 5.000 euros. La pieza, de mangas anchas y estampado azul y blanco parece no haber favorecido a Meghan, según algunos críticos de moda.

"Se ve mayor con ese vestido", "Le queda muy grande", fueron parte de los comentarios sobre el atuendo de la duquesa de Sussex, que no escapa a las incisivas críticas desde que ingresó a la Realeza británica.

La sobrina de Diana apenas fue mencionada por los medios por haber usado la tiara de su tía durante su boda. Sin embargo, la gran protagonista de la ceremonia fue Meghan, que para bien o para mal, tiene la atención de todos.

