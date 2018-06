La delicada cirugía a la que se someterá Valentina Lizcano

Este tipo de fotos no son mi fuerte, pero es un comparativo de mi conmigo 🤣🤣🤪 La foto de la izquierda tenía 4 meses post-parto 🤗 flaquita por la lactancia y porque es mi biotipo o (Constitución) el trasnocho no me ayudaba mucho a reclutar masa muscular, aunque ya se veía la fuerza en mi abdomen o (zona core) mi alimentación SIEMPRE fue saludable, equilibrada o sea básicamente como de todo en su debido momento y porción y el dominante en mi plato es siempre lo natural, lo que no viene en paquete o botella lo que me da la tierra (obvio con sus excepciones maravillosas que alegran el alma😉😄) En la foto de la derecha , hace unos 2 meses estoy yo más rubia, pelo más corto y mucha más masa muscular, sin perder mis rasgos femeninos con más fortaleza en mi core y un poquito más de curvas … o sea 3 años y medio después de la foto anterior, sigo mi alimentación saludable , soy feliz y entreno con pesos , funcional y mucho hiit (cardio de alta intensidad) como un poco más que antes, más corbohidratos ( lo que algunos llaman harinas) pero siempre que contengan fibra ( o sea versión integral de el arroz) también Quinoa, avena, arepa de maíz , muchosss vegetales y fruta , me hidrato muy bien y sobre todo y si lo quieren saber me amo, me gusto en todas mis etapas de la vida y de estas dos fotos me quedo con la dos porque así a los ojos de otros me vea muy flaca yo amo verme saludable , no me importa si flaca , si ancha , si gruesa, si gorda como sea pero saludable siempre 💪🏽🔥🙏🏽🍑 Pd:aquí se puede ver que el booty si se saca en el gym 🍑💦💥 Pronto les contaré cómo y lo podremos hacer juntas 😉 #SanaLocura

