"¿Por qué le escupiste, 'Rumpy'?": el video con que Roberto Artagoitía es acusado de escupir a una mujer

Un nuevo video que circula por la web ha causado indignación en los usuarios de las redes, pues en él se acusa Roberto Artagoitía, más conocido como 'Rumpy', de haber escupido en la cara a una mujer.

El clip dura apenas 15 segundos, y se puede ver cómo el conductor de 'El Chacotero Sentimental' es increpado por las amigas de la aludida, quienes se encontraban la inauguración de restaurante José Ramón 277, en Vitacura.

"¿Por qué le escupiste, 'Rumpy'? ¡Súbanle el tono a esta wea! ¡Qué estai escupiendo, weón asqueroso!", le dijo una de las mujeres presentes en el video, que se ha viralizado durante las últimas horas.

"Porque me hablan de mi trabajo", respondió Artagoitía, a lo que la mujer replicó: "¿Qué me importa que te hablan de tu trabajo, qué te has creído".

"Qué lindo tener…", dice el 'Rumpy', siendo increpado por otra de las presentes. "¡¿Y por qué me escupí a mí?!", dijo.

"‘Rumpy’, no se trata de ‘oye, nada’. Escupiste. Pide disculpas y está todo bien y seguimos…", se escucha decir a un hombre al final del video.

