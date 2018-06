Juan Pablo Queraltó revive traumática experiencia de maltrato que vivió en jardín infantil

En el matinal La Mañana de CHV se conversó de un maltrato sufrido por una niña en un jardín infantil en Puerto Montt, de manos de una parvularia.

A raíz de ello, el panelista del programa, Juan Pablo Queraltó, desclasificó uno de sus grandes traumas de infancia, sufrido a los cuatro años en su jardín infantil, el cual lo marcó de por vida.

El día en cuestión había porotos de almuerzo, pero a él no le gustaban. "Yo los vomité… y al vomitarlos, me hicieron comerlos igual (…) Eso para mí fue súper heavy, porque la parvularia que estaba a cargo me hizo comer eso. Yo todavía tengo recuerdos de eso, y hasta el día de hoy no puedo ver los porotos", relató el periodista.

Además, agregó que "me quedé callado mucho tiempo, y después lo conversé con mi mamá, como tres o cuatro meses después".

"Mi mamá me recuerda que yo todos los días le preguntaba ‘mamá, ¿qué hay de almuerzo en el jardín? Porque yo no quiero comer porotos’. Ella me decía ‘¿pero por qué, si son tan ricos?’. Y yo le decía, ‘no quiero, no quiero, no quiero’. Yo le decía eso, hasta que volvió a ocurrir la situación", declaró.

Queraltó declaró que su mamá "no podía creerlo" cuando le contó, y que "es una agresión que te afecta y te marca (…) Tengo 33 años y yo no puedo ver los porotos, porque inmediatamente me hace recordar ese momento".

"Yo recuerdo dos veces que me ocurrió, pero quizás cuántas veces les ocurrió a otros niños", finalizó.