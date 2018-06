Javiera Suárez recibe conmovedores mensajes de apoyo tras publicar impactante fotografía

La lucha contra el cáncer no ha podido doblegar las fuerzas de Javiera Suárez, quien ha depositado todas sus energías en una dura batalla que se ha extendido durante dos años.

Es que si bien en algún momento hubo señales de que el cáncer había desaparecido de su cuerpo, un nuevo diagnóstico reveló que estaba de vuelta y con más fuerza que nunca.

Fue este aviso el que impulsó a la periodista a adoptar un nuevo look, el que presentó a través de su cuenta de Instagram. "New chemo look", escribió en dicha ocasión.

Nueva Mujer El nuevo look que escogió Javiera Suárez para combatir la etapa más fuerte de su cáncer La periodista se llenó de comentarios positivos tras el estreno de su nuevo look

Sin embargo, hoy volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación, en la que desarrolló una honesta reflexión en torno al cáncer y dejó ver el estado en que se encuentra.

"Siempre admiré a esas personas capaces de soltar… Con la habilidad de dejarse sorprender por la vida, sin querer controlarlo todo…", escribió.

"El cáncer me ha impuesto ser cada vez más así. Cuesta, pero la mayoría de las veces, lo logro. Y no niego que ser así gracias a esta enfermedad, me ha hecho una mejor persona, ciertamente", añadió.

"Hoy no puedo controlar ni siquiera de qué largo quiero tener mi pelo. Realmente importa estar pelada? No, pero, insisto, cuesta. Y es en esos instantes donde recuerdo la enseñanza… Soltar, dejarme sorprender, confiar… solo confiar", finalizó.

La imagen no dejó indiferentes a sus seguidores, quienes repletaron la imagen con comentarios de apoyo y ánimo, además de reconfortantes palabras para mantener su fortaleza y continuar su lucha.

