Fotos inéditas de Luis Miguel con su familia, cuando todo parecía ir perfecto

La familia Gallego Basteri reunida en una linda navidad. Aquí podemos ver a todos los integrantes de la familia unidos, escuchando atentamente a lo que dice alejandro; aunque desconocemos al pequeño chico que está junto a #LuisMiguel ¿Alguien sabe quien es? #mexico

A post shared by Luis Miguel (@luismiguel.solemio) on Jun 21, 2018 at 8:06am PDT