El director de Forrest Gum presenta nueva comedia con Steve Carell

El reconocido director Robert Zemeckis reconocido por éxitos como Forrest Gump, Volver al Futuro y El Naufrágo entre otras, dio a conocer detalles sobre su más reciente producción.

La nueva obra del ganador del Oscar lleva por nombre Welcome to Marwen y se trata de una comedia protagonizada por Steve Carell.

La película cuenta la milagrosa historia verdadera de un hombre que lucha por descubrir como la imaginación artística puede restaurar el espíritu humano.

El persona interpretado por Carell lleva por nombre Mark Hogancamp y su historia comienza cuando un ataque devastador borra todos su recuerdos.

El hombre busca unir piezas de su vida anterior y nueva, construyendo meticulosamente un pueblo donde puede sanar y ser un héroe.

La brillante historia muestra como este personaje construye una asombrosa instalación artística, un testimonio de las mujeres más poderosas que conoce, a través de su mundo de fantasía, él saca fuerzas para triunfar en el mundo real.

Welcome to Marwen marca el regreso de Robert Zemeckis a la técnica del motion capture como ya lo hizo anteriormente en la cinta The Walk.

Esta nueva película está basadaen el documental Marwencol que explora la vida de Mark Hogancamp, un hombre que fue brutalmente atacado por un grupo de Nazis.

El elenco de la esperada cinta cuenta con Leslie Mann, Diane Kruger, Janelle Monáe y Eiza González y se espera su estreno el 21 de noviembre.

No te pierdas el increíble trailer de esta película.