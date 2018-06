El fuerte desahogo de Wilma González: "Realmente me siento abrumada"

Wilma González, tras su participación en el reality Mundos Opuestos, decidió quedarse en Chile y traer a su hijo Noah, quien ha sido criado principlamente por su ex pareja, Gonzalo Egas.

No obstante, las cosas no han sido fáciles para Wilma: tras decidir estudiar para convertirse en personal trainer, compatibilizar tiempos entre estudiar, trabajar, cuidar a su hijo y que el dinero alcance, la vida ha ido un poco cuesta arriba.

"Está siendo un año bien complicado, realmente me siento abrumada, trabajo muy duro por todo y simplemente pienso que la vida no debería ser tan cuesta arriba", comenzó escribiendo.

"No debería costar tanto simplemente vivir, trabajar, tener un hijo, estudiar, estar en un país extranjero y que la ayuda con tu hijo provenga de una sola persona que es Gonzalo, porque no tengo amigas que apañen con Noah, tampoco a una abuela ya sea paterna o materna porque mi mamá no vive aquí", declaró.

Wilma además lamentó su situación de "que no alcance para casi nada la plata, tampoco el tiempo, me duele todo el cuerpo del cansancio, no poder viajar o simplemente ir a comer con amigas… estoy chata".

La modelo se descargó también contra el medio en el que trabajo, asegurando que "no cumplen con trabajos realizados, te fastidian, no te pagan, es un medio de mierda, tan poco serio y poco profesional que a estas alturas les diré, a cada persona que me está fallando, lo van a pagar de una forma u otra!!!".

González ha recibido el apoyo y respaldo de sus seguidores en Instagram, quienes han empatizado enormemente con su complicada situación.