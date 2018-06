Daniela Nicolás sobre Constanza Piccoli: "Me dijo que yo era un demonio"

Hace algunas semanas, la producción de 'Rojo: el color del talento' se vio en la necesidad de buscar un reemplazo para la conductora de la sección de backstage del programa Constanza Piccoli mientras ella estaba de vacaciones.

Para eso, contrataron a la actriz y animadora Daniela Nicolás, quien tendría que traspasar el mando en un acto simbólico al aire, lo que finalmente no ocurrió.

Pero en medio de las dudas por el gesto que había pedido la producción, se terminó descubriendo la tensa relación que existe entre las actrices, que se debería a rencillas del pasado.

Según consigna Las Últimas Noticias, todo ocurrió cuando Nicolás vivía con otra amiga, quien le dijo que tuviera cuidado con la forma en que Constanza Piccoli, con quien tenía una amistad en ese momento, miraba a su pololo.

Desde ese momento, Nicolás decidió alejarse de la actriz, pero al poco tiempo de haber terminado su relación se dio cuenta del error que había cometido.

"Fue un malentendido. Yo traté de hablar con ella y explicarle… Intenté pedirle perdón pero no me quiso escuchar", dijo Nicolás, y añadió que "igual no la juzgo, quizás qué le dijeron de mí que no quiso escucharme".

"Me dijo que era un demonio y cada una siguió su camino no más", confesó.

Sobre su relación actual con Piccoli, dijo que "no somos amigas, pero tampoco hay mala onda. Fue un malentendido de cabras chicas y cuando nos vemos obvio que nos saludamos", agregó.

