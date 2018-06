¡Duelo de grandes! Así fue el intenso round entre Pamela Díaz y Carola de Moras tras polémica en CHV

Lo que comenzó siendo una pequeña lluvia, hoy se transformó en una gran tormenta. Es que la polémica entre Pamela Díaz y Carola de Moras sigue dando de qué hablar, especialmente luego que la animadora del matinal "La mañana" de CHV respondiera a los dichos de "La fiera".

El hecho ocurrió este martes, cuando un notero del "Muy buenos días" (TVN) abordó a ambos rostros a las afueras de su canal con el fin de recoger su opinión y contraponer ambos testimonios.

Fue en este contexto, que la animadora de la competencia respondió ante los dichos de Pamela Díaz, desatando un verdadero duelo de grandes.

Consultada por la salida de Díaz, Carola de Moras señaló que "es parte de la decisión de los ejecutivos, porque ellos lo decidieron, tiene que acatar y nosotros queremos construir un equipo. Y para construir equipo, tenemos que estar todos alineados".

Por su parte, Díaz replicó "¿qué es ser alineada? ¿Ella sabe lo que es eso?", a lo que el periodista respondió "que tú estabas comprometida".

"En el último tiempo, no poh", dijo Pamela, añadiendo que "al último tiempo, los últimos dos meses yo no estaba conforme. Yo pedí irme y no me dejaron".

"A mí nunca me ha interesado tener una relación con ella, porque no me gusta ella y también viceversa, porque si no te saludai, de ninguno de los dos lados, no hay ningún tipo de conversación", dijo Díaz.

"El trascendido que es tú habrías hablado con los ejecutivos de Chilevisión para pedir la salida de Pamela", le preguntó el periodista a De Moras, quien señaló que "yo no tengo ese estilo. Paren (con) que me carguen que yo saco a uno y a otro. Acá yo no decido nada. Soy nadie más que una empleada de este canal".

"Creo que hay que tener un poquito de racionalidad y pensar que estas son decisiones que toman el ejecutivo. Si fuera por eso, le pediría a los ejecutivos que me den estelares, programas, todo tipo de cosas que no estoy", enfatizó.

Pamela Díaz, en tanto, explicó que "en general no hago lobby. A mis ejecutivos los vengo conociendo recién ahora, porque mi papá es el que negocia con ellos. Yo nunca me he sentado con ellos, ni por lucas".

"La fiera" habló por primera vez desde la polémica con Carola de Moras

Pero De Moras había comentado al periodista que "la Pamela juega así y ella es así", algo frente a lo que "La fiera" no guardó silencio. "Cuando a mi algo me molesta, no tengo problema en decirlo", dijo.

"Yo, en general, me hago cargo de eso, que puede ser que me echen o cuando tengo que apoyar a un compañero, también me pueden echar", comentó recordando la polémica tras la salida de su amigo Ignacio Gutiérrez.

Finalmente, consultada por una posible disculpa pública a la ex animadora del Festival de Viña, Pamela se mostró desentendida en el tema.

"¿A quién?", preguntó, siendo replicada por el periodista: "a Carola de Moras".

"¿Por qué?", respondió con otra pregunta. "¿Por qué dije que era la mala copia de la Tonka? ¡Cómo se te ocurre!", dijo entre risas.

"Jamás voy a pedirle disculpas a alguien si no lo siento. Para mucha gente no corresponde lo que yo dije. Y hay una consecuencia, que salí de un matinal", explicó.

"¿Sigues pensando que Carola es una mala copia de Tonka Tomicic?", le preguntó el periodista del matinal. "Si ya lo dije. Recién te lo dije. ¿Querí que me echen ahora de La Noche es Nuestra?", sentenció Pamela.

