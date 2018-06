¡Arriba las curvas! Meghan Trainor presenta portada de nuevo disco orgullosa de su figura

Para nadie es un secreto que desde que Meghan Trainor apareció en la escena musical, lo hizo rompiendo esquemas, su primer sencillo "All about that bass" fue todo un éxito por tratar temas como la inclusión y la diversidad de tallas, desde entonces ese ha sido su sello. Diferentes letras y temas de este tipo ha desarrollado a lo largo de los años y sin duda ha sabido como mercadear la idea de que la música pop.

Ahora en pleno 2018, vuelve con una nueva placa discográfica titulada "“Treat yourself" que estará disponible en 21 de agosto a nivel mundial pero que a partir de esta semana pueden adquirir en pre-compra en todas las plataformas digitales e incluirá los temas “No Excuses” así como “Let You Be Right” y “Can’t Dance”.

En la portada podemos ver a Meghan con un grandioso vestido de transparencias que acentúan sus curvas sin distorsionarlas y sin aspiraciones de hacerla ver más delgada, realmente se ve radiante y envía un mensaje muy positivo a todas esas niñas que creen que medir 90-60-90 es lo que necesitan para ser felices, cuando claramente unas medidas no te definen. Meghan se ha mostrado como es y su talento es lo que realmente vale.