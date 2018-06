Julio César Rodríguez habla sobre supuesto triángulo amoroso con Camila Nash y Laura Prieto

Hace algunos días, el mundo de la farándula sufrió un remezón luego que la ex 'Calle 7' Camila Nash borrara las fotografías que tenía junto a Julio César Rodríguez de su cuenta de Instagram.

Su decisión despertó inmediatamente los rumores sobre un posible quiebre amoroso entre ambos, pero ninguno de los involucrados se había referido al tema.

No obstante, entremedio de las sospechas fueron apareciendo varios antecedentes. Uno de ellos lo reveló Hugo Valencia, quien contó en el matinal 'Muy Buenos Días' que la relación había llegado a su fin y que fue el mismo J.C. quien tomó la decisión.

Pero fue el mismo Julio César Rodríguez quien salió al paso de estos dichos, y dijo en el mismo programa que "no puedo decir nada. No voy a decir nada. Yo no hablo de mis relaciones. Ustedes suelen hablar de ellas. Nunca he hecho un punto de prensa para hablar de mi relación".

Sin embargo, aseguró que "no estoy soltero. Está todo bien. Tranquilo. Está todo bien. Estoy muy comprometido", manteniendo la incertidumbre sobre su presente amoroso.

Pero el tema no acabó ahí, y fue el mismo Hugo Valencia quien sacó a relucir una nueva arista del caso, indicando que habría una tercera involucrada y que se trataría de nada menos que de la ex del animador de 'Primer Plano', Laura Prieto.

Según sus fuentes, señaló Valencia, Julio César llevaría un par de semanas intentando conquistar a la uruguaya, lo que coincide con el periodo en que habría terminado con Camila Nash.

Una teoría que fue tajantemente rechazada por J.C., quien dijo molesto que "eso sí que es mentira. Ya no inventen".

