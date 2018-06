Daniela Aránguiz lo hace otra vez: le realizó enorme desaire a Alejandra Valle en vivo

En una nueva emisión de Intrusos, los panelistas se encontraban en una discusión sobre si debía volver el programa Mekano. Para ello, hicieron preguntas a diversos personajes, una de ellas fue Daniela Aránguiz.

El enlace fue en vivo, puesto que Aránguiz venía saliendo de CHV luego de visitar el programa La Mañana. La conductora, Alejandra Valle, comenzó la entrevista diciendo: "Buenas tardes, Daniela, en vivo y en directo para Intrusos", a lo que Daniela respondió: "¿Con quién estoy hablando?".

"Estás hablando con Alejandra Valle, conductora de Intrusos, ¿cómo estás?, buenas tardes", respondió de forma cordial la periodista.

"Oye, yo quiero hablar con la Claudia (Schmitd) o con la Mari (Sotomayor)… o con el Guagüito", dijo Aránguiz de vuelta, y Ale respondió inmediatamente: "Ah, ¿usted pone las condiciones?".

"Si poh, no me estai pagando", respondió Daniela. "Yo no le estoy pagando, nopo, nosotros no pagamos. Intrusos no paga, ni la Claudia, ni ‘Guagüito’, ni la Mariela tampoco te van a pagar. Queremos hacerte una pregunta no más", dijo Valle.

"Pero a ti te pagan. Yo no hablo contigo. Con los otros sí, Michael, Claudia y Mari, les mando un besito", añadió Daniela Aránguiz, y Alejandra Valle cortó el enlace y sacaron a Daniela de la pantalla: "Okey, lo dejamos hasta acá entonces. Gracias. Chao, chao".

"Ahí estaba. No quiere hablar con la conductora del programa. Yo quiero decir solamente que yo estoy cumpliendo órdenes de arriba, y no tenía ningún problema en que Claudia, Mariela o Michael pudiesen preguntar", finalizó Alejandra Valle.