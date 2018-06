Así llegó el sexy villano de "Stranger Things" a los MTV Movie & TV Awards 2018

De seguro ya reconoces facilmente al guapisimo Dacre Montgomery, ya sea por su papel de Jason en la nueva versión de los "Power Rangers" o por su papel de Billy Hargrove en Stranger Things. Él y su novia, Liv Pollock, llegaron juntos a la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards de 2018 que fueron grabados el pasado sábado 16 de junio en el Barker Hangar de Santa Monica, California.

📷 Update: Dacre at the 2018 MTV Movie And TV Awards | View more: https://t.co/CfnPUcOPge #DacreMontgomery #StrangerThings #MTVAwards pic.twitter.com/Wmn0K4MIBE

Allí, el actor de 23 años, se robó todas las miradas y suspiros de las presentes con un traje blanco de la firma Ilaria Urbinati. Éste año está nominado a Mejor Actuación que robó la escena por su sexy desempeño en Stranger Things, que este año estrenará su tercera temporada donde él volverá a aparecer. Dacre estuvo acompañado en el evento por sus jóvenes co-protagonistas, los niños de la serie, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo y Sadie Sink. La gran ausente de la noche fue Millie Bobby Brown que no pudo asistir por un accidente que tuvo en la rótula que le impidió asistir.

La serie original de Netflix, "Stranger Things" tambien compite en otras cinco categorías como Mejor show, Mejor actuación para Millie, Mejor beso para Finn y Millie, Mejor actor que se asustó de verdad para Noah y Mejor equipo en pantalla para todos los niños.

RT MTV "Look who left Hawkins to come hang out at the #MTVAwards 💕 | See dacremontgomery at the MTVAwards on Monday at 9/8c! pic.twitter.com/sbaBV0Jmz4"

— Brian Crisorio (@BrianPCrisorio) June 17, 2018