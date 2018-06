Raquel Argandoña reveló la insólita suma de dinero que recibe tras jubilarse

Este lunes, Raquel Argandoña sorprendió en el matinal "Bienvenidos" al dar cuenta de la realidad que viven muchos chilenos luego de jubilarse.

Todo sucedió cuando la panelista reveló que jubiló al cumplir los 60 años, y que luego de realizar los trámites en la AFP, notó había ahorrado muy poco dinero.

"Yo ya jubilé, presenté todos mis papeles. Fui a mi AFP y es re poco eso sí", dijo en medio del programa, explicando que "sólo impuse cuando fui concejal y alcaldesa (entre 1996 y 2004)".

Ante los datos, sus compañeros rápidamente le preguntaron cuál es el monto mensual que está recibiendo.

"Son 70 lucas mensuales", dijo Raquel ante la sorpresa del panel. "¡Qué poco! Y hay gente que vive con eso", añadió.

"Tenía 15 millones de pesos y quería ver si me lo daban al tiro, pero me dijeron que no se podía", dijo Argandoña explicando que el monto se lo depositan cada mes en su cuenta corriente.

