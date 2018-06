Los niños de "It" se roban todas las miradas en los MTV Movie & TV Awards 2018

Las nuevas promesas de la actuación que se robaron nuestro corazón en la película de terror "It" llegaron juntos a la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards de 2018 la noche del sábado 16 de junio cuando fue grabada la ceremia en el Barker Hangar de Santa Monica, California.

Allí estuvieron Jeremy Ray Taylor, Wyatt Oleff, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer y Sophia Lillis que fueron a representar a la película que compite en cuatro categorías. Incluso Jackson Robert Scott, que interpretaba al pequeño Georgie, también estaba asistió luciendo realmente adorable. Recordemos que en la trama de la película es el primer niño en morir en manos del payaso.

"It; Chapter One" compite en las categorías Mejor película, Mejor villano para Bill Skarsgard, Actuación que dió más miedo para Sophia y Mejor equipo en pantalla para los siete niños principales. La secuela de la "It" ya está en etapa de producción y probablemente para principios de 2019 podamos ver la otra parte del remake que nos mostrara a los niños ahora adultos con diferentes actores que le darán vida a sus historias en el presente, entre los actores confirmados para la secuela ya se encuentra la nominada al Oscar: Amy Adams en el papel que desarrolló Sophia Lillis.

