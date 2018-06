Nick Jonas más guapo que nunca en la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards 2018

Nick Jonas llegó básicamente perfecto a la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards 2018 con una chaqueta de cuero y una sonrisa que hizo enamorar a más de una la noche del sábado 16 de junio en el Barker Hangar de Santa Monica, California, donde se grabó la ceremonia que es transmitida en diferido la noche de este lunes 18 de junio para el resto del planeta desde Estados Unidos.

Los MTV Movie & TV Awards han cambiado de formato en los últimos años, habitualmente eran transmitidos en vivo los domingos, al menos así fueron en sus primeros 24 años de historia, pero en las últimas tres ediciones se ha decidido hacerlos en diferido. También desde el año pasado se sumaron categorías de televisión. Esta será la primera vez en la historia que el show se transmite en lunes.

El cantante de 25 años asistió a la ceremonia para interpretar su nuevo sencillo promocional "Anywhere" durante el show, para eso estará acompañado nada más y nada menos que por DJ Mustard. Si hubo algo que llamó mucho la atención es que Nick fue solo y llegó sin acompañante a la alfombra roja, dando a entender que su rumoreada novia, Priyanka Chopra, no pudo o no quiso asistir. Lo cierto es que antes de esta grabación fueron visto en Nueva York en una cita romántica.

Did Nick Jonas Fly Solo to the 2018 MTV Movie & TV Awards? | E! Live from the Red Carpet https://t.co/XCaR6dbMc9 pic.twitter.com/gg9N3SqrX9 — Nick Jonas News (@JickNonasNews) June 18, 2018