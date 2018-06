“Meghan lloró cuando le dije que no podría llevarla al altar”, afirma su padre Thomas Markle

Thomas Markle, padre de la nueva duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha hablado sin ningún tipo de miramientos en su primera entrevista televisada para el Reino Unido. Por supuesto, un tema que no debía faltar en la entrevista era la boda real.

Vale recordar que el señor Thomas Markle, fue noticia hace poco más de un mes, luego de que vendiera unas fotografías tipo paparazzis que dieron la vuelta al mundo y desataron molestias en la casa real británica. Luego de este escándalo problemas cardíacos afectaron al hombre.

El argumento formal para su ausencia en la esperada boda real el pasado 19 de mayo fueron los quebrantos de salud, pero no es un secreto que sus conductas erráticas previo a la boda no fueron del agrado de la reina Isabel II.

Thomas Markle fue interrogado en el programa Good Maroning Britain sobre su posición respecto a la boda real y aprovechó para contar cómo lo vivió desde México, país donde vive desde hace varios años, pero antes contó el duro momento en que confesó a su hija Meghan Markle que no podría llevarla de brazos en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor.

Aclaró que pese a las polémicas fotos que dieron la vuelta al mundo, no dudó jamás de la posibilidad de llevar a Meghan al altar, pero lamentablemente los problemas de salud fueron más fuertes que su voluntad.

WORLD EXCLUSIVE: ‘I feel bad about it. I apologise for it’ – Mr Markle addresses the staged paparazzi photos leading up to the royal wedding #GMB pic.twitter.com/YrYFfVk7H1

— Good Morning Britain (@GMB) June 18, 2018