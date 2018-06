'La reina de las cirugías' protagonizó un escándalo que se volvió viral

Yenis Lugo, quien se define a sí misma como ‘la reina de las cirugías’ en Colombia (ya que cuenta con apróximadamente más de 23 procedimientos estéticos), protagonizó este fin de semana un escándalo que se volvió viral en redes sociales.

Al parecer la modelo de 29 años se enfrentó con varios policías cuando intentó ingresar al puesto de votación del colegio ITI, en Sincelejo (Sucre), portando una escarapela de testigo (electoral) vencida.

Según La Lengua Caribe y Sincelejo noticias, la mujer les reclama furiosa a los policías porque, según ella, la maltrataran cuando la tomaron de un brazo, y el suceso quedó registrado en un video que fue difundido por las redes. Además, la voluptuosa mujer se queja del dolor en uno de sus senos, y asegura que le "está sangrando" luego del forcejeo que tuvo con los uniformados.

"(…) No me hubieras agarrado de esa forma. Papi, no, a una mujer no se agarra así. Estoy operada del seno, mi seno está sangrando. Dios mío, mi cirugía plástica", dice Lugo.

Mientras la mujer les responde, golpea a un uniformado, mientras que los presentes le piden que se calme. El manoteo entre los involucrados se incrementa hasta que un joven se atraviesa para evitar que continúen las agresiones.

"No Yeni, así no se trata a los policías, con malas palabras, no, porque nosotros no la maltratamos. Si usted no quiere salir toca sacarla. Agarrarle el brazo no tiene nada qué ver con los senos. Aquí te estoy grabando", explica el policía, que pide llamar a una patrulla.