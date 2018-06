Hermana de James Rodríguez debutará como presentadora del Canal Caracol en el Mundial

Comienzo esta aventura muy feliz, con nuevos proyectos💪🏼, les cuento que nos estaremos viendo por @caracoltv y @golcaracol para llevarles mucha información muy linda y divertirnos🇨🇴💟. Dios es bueno para quienes confían el #vamoscolombia #juanaenrusia

A post shared by Juana Valentina. (@juanavr98) on Jun 15, 2018 at 12:30pm PDT