El polémico Baby Shower de la presentadora Carolina Soto

Carolina Soto es una de las presentadoras que ha cautivado a la audiencia por su carisma y talento. Además, en redes sociales no escatima en compartir los mejores momentos del día con sus seguidores, mucho menos cada una de las celebraciones que le han hecho celebrando la llegada de su hija 'Violeta'.

No ha sido una, ni dos veces que sus familiares y amigos se han unido para celebrar la vida de la nueva integrante de la familia González Soto, sin escatimar en gastos. Pero así como muchos la han felicitado, muchos de sus seguidores la han criticado, es por eso que Carolina decidió responderle contundentemente por medio de una historia en su Instagram a esas personas.

Allí les manifestó que no por ser una presentadora de televisión tiene la vida resuelta, dijo que así como todos ella debe pagar deudas, recibos y hasta comprarse un par de medias.

A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Jun 17, 2018 at 8:57am PDT

Por otro lado algunos de sus seguidores por medio de los comentarios han salido a defender a la presentadora sin escatimar.

"No sé porque la gente amargada, envidiosa, resentida opina en redes sociales; nada les gusta todo lo critican. Yo admiro a Caro y amo a Praga, Valentín y Violeta y todo ha sido por este medio porque no los conozco personalmente, por eso me alegro de sus bendiciones", "Qué fastidio, la gente solo se fija en lo malo, pero no se acuerdan las veces que ella u otras famosas, han donado ropa, juguetes como caro, es bueno respetar", "Eres una mujer de un corazón gigantesco y lo que tienes es porque te lo haz luchado y te lo mereces al 100%. Te admiro mucho y que Dios te siga cargando de bendiciones", son algunos de los comentarios que se pueden ver en las publicaciones donde aparece en alguna de estas celebraciones.