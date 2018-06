Fran García-Huidobro defiende a Cecilia Bolocco tras ser acusada de haber tenido una relación con Pinochet

Hace dos fines de semana, la ex Miss Chile Cecilia Bolocco viajó a Buenos Aires para llevar a su hijo de visita a la casa de su padre, el político Carlos Menem.

Sin embargo, el viaje no estuvo exento de polémicas, pues a la mala experiencia que tuvo el joven de 14 años, se suma la atención de la prensa.

Primer Plano quiso ahondar en el tema, y por lo mismo, realizaron un contacto en vivo con el periodista transandino Luis Ventura, quien además de hablar del viaje, afirmó que la ex Miss Chile había tenido una relación muy cercana con el dictador Augusto Pinochet.

"Ya, ¿pero cómo llega Pinochet acá? Está bien que llegue Rossana Almeyda, me da lo mismo. Yo también en un minuto me consigo el teléfono de Rossana Almeyda. Pero, ¿cómo llega Pinochet acá? ¿Y cómo llega a tener algo con Cecilia Bolocco?", preguntó Julio César Rodríguez.

"No, no, no. Pinochet… Quiero decir una cosa. Pinochet no tenía nada que ver en esta historia. Tiene que ver por el apellido Bolocco. Me extraña que ustedes, siendo periodistas, no sepan que Pinochet tuvo una cercanía con Enzo Bolocco, padre de Cecilia Bolocco", respondió Ventura.

Posteriormente, el periodista fue interrumpido por la animadora, quien sostuvo que "la historia de Chile, Luis, ya la sabemos y te agradecemos. Cuéntanos por qué tú dices que Pinochet tuvo un romance con Cecilia".

"Yo no digo que fue una pareja, un matrimonio. No estaba debajo de la cama cuando esto pasó", dijo Ventura.

"Pero sí que estuvo cercana en algún momento a Augusto Pinochet. Además ella ingresa, justamente, a través de Pinochet, empieza la conexión con el señor Luciano Marocchino, que lo negaba como pareja, que es el dueño de todo el emporio Playboy", sostuvo.

"Yo no sabía que Marocchino y Pinochet estaban vinculados. No tenía la menor idea", dijo García-Huidobro, quien comenzó a profundizar en los dichos del periodista.

"A ver, estoy hablando de Máximo y vos me abrés ventanas todo el tiempo y yo voy a terminar hablando de Bin Laden. Vayamos ese tema. Les digo que sí, que hubo una cercanía entre Bolocco y Pinochet. Lo ratifico. Está en el libro de Laura Landaeta", dijo Ventura.

"¿Esa es tu prueba? ¿Esa es tu prueba, que salió en un libro? ¿Esa es la investigación periodística?", inquirió Francisca, siendo respaldada por Julio César. "Luis, pensamos que podías tener más antecedentes. Es lo que sale en el libro, por lo que tu referiste, en el libro de Laura Landaeta", dijo Rodríguez.

"No, no, no. No solo eso. Me lo han contado", se defendió el argentino.

"¡Es más probable que Moria Casán haya tenido un romance con Pinochet que Cecilia Bolocco, si me lo preguntan a mí", dijo García-Huidobro.

"A ver, estamos hablando de una relación de 1990. 70 años Pinochet, 25 Bolocco", señaló el argentino mientras Juan Pablo Queraltó le pedía pruebas.

"Para mí no es relevante, porque no me aporta ni me quita nada. Fue una referencia. Lo tiré al pasar y ustedes lo tomaron como un título", dijo Ventura. "¿Vos crees que Bolocco va a asumir un romance con Pinochet en caso de que fue se cierta? ¿Va a salir a vaticinar en todos lados?", añadió.

"¿Por qué? ¡Si es mentira! ¡Tiene que cargar a ese muerto, cuando ya carga a Menem", insistió Francisca.

"Luis, te das cuenta que acabas de decir que ‘no me hagan responsable de lo que yo digo’. Tú eres responsable de lo que tú dices", añadió.

