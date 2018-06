Chris Pratt recibe homenaje a su destacada carrera en los MTV Movie & Tv Awards 2018

Chris Pratt llegó super eleganto y luciendo realmente guapo a la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards 2018 que se grabaron el sábado 16 de junio en el Barker Hangar de Santa Monica, California, pero que son transmitidos en diferido la noche del lunes 18 de junio por las diferentes señales de MTV en el mundo.

Aubrey Plaza and Bryce Dallas Howard will be presenting Chris Pratt with the Generation Award (and maybe roasting him a little) at the #MTVAwards tonight at 9/8c. You don't wanna miss it. 💥 pic.twitter.com/1e0uOuKOUT — Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 18, 2018

El actor de 38 años, vistió una una camisa azul abotonada debajo de un blazer negro, ese fue su look para recibir el Premio Generacional de la cadena de televisión por su destacada filmografía que incluye las series "Everwood" entre 2006 y 2006, "The O.C." entre 2006 y 2007, "Parks and Recreation" entre 2009 y 2015. También ha participado en exitosas películas como "Bride Wars" del 2009, "Moneyball" de 2011, "Zero Dark Thirty" de 2012, "Guardians of the Galaxy" de 2014, "Jurassic World" de 2015 y "Guardians of the Galaxy Vol. 2" de 2017.

Generation Award honoree @prattprattpratt spoke to @MTVNews about what's next after 'Avengers: Infinity War.' Don't miss him at the #MTVAwards TONIGHT at 9/8c on @MTV! pic.twitter.com/Ww0VB0Ln2m — Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 18, 2018

Los MTV Movie & TV Awards han cambiado de formato en los últimos años, habitualmente eran transmitidos en vivo los domingos, al menos así fueron en sus primeros 24 años de historia, pero en las últimas tres ediciones se ha decidido hacerlos en diferido. También desde el año pasado se sumaron categorías de televisión. Esta será la primera vez en la historia que el show se transmite en lunes.