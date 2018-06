Los protagonistas de Black Panther asistieron juntos a los MTV Movie & TV Awards 2018

Chadwick Boseman, el protagonista del exito de taquilla de Marvel, Black Panther, llegó con una sonrisa de oreja a oreja a la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards 2018 la noche del sábado 16 de junio en el Barker Hangar de Santa Monica, California, donde se grabó la ceremonia que será transmitida en diferido para toda latinoamerica la noche de este lunes 18 de junio.

El actor de 40 años pasó para las cámaras de los medios presentes como lo hicieron sus coprotagonistas en Black Panther: Michael B. Jordan y Winston Duke. Esta noche ellos asisten para reprensentar el proyecto cinematográfico de "Black Panther" que suma siete nominaciones incluyendo el premio mayor de la noche: Mejor película. La gala será presentada por Tiffany Haddish.

