Claudia Bahamón confesó la verdad de su lío con Chayanne

Yo ya tengo mi #masterchefcelebrity ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Estamos por salir del horno y muero de ganas de que nos acompañen porque tengo certeza que pasarán felices con nosotros todas las noches!!!! Junio 5. 9:30 pm. @masterchefcelebrityco @piteralbeiro @novoarafael @maiamusical @tutivargasm @mariajosemartinez11 @luisafernandaw @legarda @varielsanchez @jairodmartinez @anavictoriabeltranoficial @catagomezpi @estefiborge @chichilanavia @giovannyayalaoficial @susanojose @omarmurillolive @karlhurt67 #Margalida #chef @nicodezubiria @jorge.rausch @chriscarpentier • #hairandmakeup @vanelope1_mkp @oscartsanchez #stylist @catalinaramirezm #asistentedevestuario @dannleon2894 #vestuario @renatalozanom #accesories @crisobela #photography @mariadebrigard •

A post shared by Claudia Bahamon (@claudiabahamon) on Jun 2, 2018 at 4:57pm PDT