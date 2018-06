Pamela Díaz revela el verdadero motivo por el que se distanció de Carola de Moras

Durante el mes de mayo, fuimos testigos de una de las grandes polémicas del mundo de la farándula, y que tuvo como protagonistas a dos rostros de Chilevisión: Pamela Díaz y Carola de Moras.

Todo comenzó cuando en medio de una entrevista, "La fiera" señaló que la ex animadora del Festival de Viña era "la copia barata de Tonka Tomicic", lo que causó un remezón en la señal televisiva y acabó con Díaz fuera del matinal.

Desde entonces, la relación entre ambas se ha enfriado, pero Pamela Díaz reveló que esto se arrastra desde mucho antes de la polémica por sus dichos.

Te puede interesar:

Así lo reveló en entrevista con "Intrusos", en donde "La fiera" habló por primera vez desde que fue sacada del matinal, indicando que "yo no me fui del matinal por ella. Yo me fui por cosas mías personales".

Posteriormente aclaró que la producción le había pedido guardar silencio respecto al asunto con Carola de Moras, lo que se le dificultaba debido a que "a mí me cuesta guardar mis pensamientos".

Sobre la complicada relación con la animadora de "La mañana de CHV", Díaz indicó que "yo hace tres años, desde que se fue Nacho (Gutiérrez), que no tengo relación con ella y eso fue hace mucho tiempo".

Y añadió que "nunca fuimos amigas ni para las cámaras. Yo hago mi pega y soy sumamente profesional".

"En general me llevo bien con todos y no nos saludábamos pero podíamos trabajar tranquilas cada una con lo suyo. Nunca nos hemos saludado, no tengo relación con ella", finalizó.

Te recomendamos: