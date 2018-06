Lucía Aldana contó su versión sobre el accidente en el reality Exatlón

La exseñorita Colombia 2012, Lucía Aldana, del equipo de los Famosos sufrió un accidente en medio de la competencia, esto mientras intentaba pegar un salto de impulso para llegar a una de las bases para avanzar, según se conoció en su momento, calculó mal y se golpeó la rodilla con uno de los bordes de madera.

Incluso en un video se podía ver el momento en que se golpea y pide ayuda por el dolor tan fuerte que le impedía moverse. De inmediato la organización del reality convocó la ayuda de los paramédicos, mientras ella lloraba.

Ahora, unas semanas después del accidente Lucía decidió romper silencio y contó en su cuenta de la red social Instagram, su versión completa:

"HOLA FAMILIA Y AMIGOS! Estoy muy feliz de poder saludarlos por aquí y decirles que después de varios dias internada y en observaciones en una clínica de Santo Domingo en República Dominicana, anoche viajé a Colombia para continuar con mi recuperación. Cómo algunos pudieron ver, tuve una fuerte caída donde todo el peso de mi cuerpo cayó en mi pie izquierdo causando en él una fractura en la tibia y destrozando casi por completo mi rodilla, comprometiendo los ligamentos, meniscos, la rótula y el cartílago, por todo lo anterior, tuve que ser intervenida quirúrgicamente y conté con la gran bendición de estar en manos de un excelente especialista en República Dominicana. Debo guardar mucho reposo y tener un largo y arduo trabajo de recuperación. Quiero expresar a cada uno de ustedes mis más sinceros agradecimientos por tanto apoyo y amor en este momento tan difícil por el cual no pude evitar. Por mi mente nunca se me pasó tan infortunado suceso ni tampoco fue contemplado aún conociendo que el desenvolvimiento en exatlon involucraba el cuerpo. Quiero que sepan que estoy mucho mejor, que todo su amor a través de sus mensajes y oraciones me llenan de mucho ánimo para seguir adelante y que, aunque no tengo fuerza físicamente, ustedes hacen que ni mi corazón ni mi espíritu desfallezca".

La esposa de Pedro Payares salió de la competencia inmediatamente y así lo informó la cuenta de Exatlón:

A post shared by Exatlon Colombia (@exatloncolombia) on Jun 8, 2018 at 7:22pm PDT

Además en el mensaje dijo que aún le espera una larga recuperación y lamenta mucho salir del programa:

"Me espera una recuperación bastante larga y estoy tranquila con ello, aunque no puedo esconderles que me

ha costado mucho el hecho de no estar en exatlon y de haber salido de esta forma tan dolorosa.

Quiero agradecer primero que todo a Dios por su Misericordia y su fidelidad conmigo, y exaltar especialmente a TODO el equipo humano y técnico de @exatloncolombia y @canalrcn que han sido impecables conmigo desde mi participación en el programa hasta conseguir lo mejor y necesario para poder sobrellevar este accidente, para TODOS ellos mi profundo agradecimiento siempre, y muy a pesar de este infortunado evento, quiero que sepan que exatlon ha sido de lo mejor que me ha podido pasar en mi vida, y sin dudarlo le volvería a decir SI y mil veces SI a esta grandiosa experiencia que solo ha sacado lo mejor de mi y que con él conocí a una nueva Lucia Aldana.

GRACIAS FAMILIA, GRACIAS AMIGOS".