La sensual foto de Elizabeth Loaiza en época mundialista

No es ningún secreto que Elizabeth Loaiza es una de las más bella del país y siempre logra sorprender a sus más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, con cada una de sus publicaciones. Recientemente compartió una fotografía en un vestido de baño que dejó sin aliento a más de uno.

En una de las playas de Ibiza, un vestido de baño de dos piezas de color rojo y su sensual cuerpo fue suficiente para paralizar la red social. A las pocas horas de compartida la instantánea logró más de seis mil 'Me gusta' y cientos de comentarios halagándola.

#elizabethloaiza en #playas de #ibiza A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Jun 15, 2018 at 9:59am PDT

"'Cuerpazó' perfecta en el exterior y como persona", "Bella como siempre", "¡Qué bárbara! Estas guapísima Elizabeth, que 'cuerpazó' tienes", "Hoy estas más guapa que nunca", "Ese color rojo te queda increíble", "Pero que mujer de ensueño", "Divina belleza colombiana, pásate por Madrid", fueron algunos de los comentarios que escribieron sus seguidores.

Recordemos que…

La modelo no duda en compartir con sus seguidores sus mejores fotografías con o sin ropa. Hace unos meses decidió salirle al paso a las críticas y tras publicar una foto desnuda, escribió un mensaje dedicado a quienes la critican a diario.

"Por aquí les dejo, me retiro lentamente… Q hablen lo q quieran, al fin y al cabo ya estoy acostumbrada. Lo q digan no me quita, ni me pone. Soy una mujer como las que critican. Solo que con la diferencia q para mantener ese cuerpo q ven ahí, voy al gimnasio y como bien, no me siento a criticar a otras.

Solo buena energía y les recuerdo algo, mostrar el no es sinónimo de venderlo. El mío no tiene precio, para eso TRABAJO. Solo digo, ¿no?Cuando lean dirán esta pelada esta loca. Pero lo que digo es la realidad de la vida. Las más feas son las q más critican, en vez de ocupar el tiempo en mejorar".

te mostramos en video: