'Soa Ledy' sobre Yerko Puchento: "no me intimida en ningún sentido"

Este jueves Canal 13 transmitirá un nuevo capítulo de "Vértigo", el que estará marcado por la participación de Ledy Ossandón, más conocida como 'Soa Ledy', quien saltó a la fama tras su impresionante desempeño en "Pasapalabra".

En el programa, la profesora compartirá el estudio con otras figuras como Jennifer Warner, Eva Gómez, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y Pablo Ruiz, con quienes enfrentará a Yerko Puchento.

Algo a lo que la 'Soa Ledy' no le teme, y así lo reveló en entrevista con La Cuarta, en donde señaló que "todo el mundo me dijo que me iba a encontrar con él, que destroza a la gente y la verdad es que no me intimida en ningún sentido".

"Creo que es alguien más y para mí en el mundo nos vamos a encontrar con muchos Yerko y la idea es enfrentar esas circunstancias, y eso se lo he transmitido a mis niños", dijo.

Sobre su participación en el estelar de Canal 13, Ledy Ossandón se mostró tranquila. "Vamos a ver hasta qué instancia llegó en ‘Vértigo’, espero estar en la final, porque tendría más posibilidades de que la gente conociera el por qué fui al programa", explicó.

Por su parte, la animadora Diana Bolocco, indicó que el programa estará muy entretenido "porque ella se convirtió en un personaje".

"Estuvo en muchos capítulos de ‘Pasapalabra’, no se llevó el pozo, pero acá viene su revancha, tendremos sorpresas", indicó.

