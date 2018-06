Karol Dance revela los famosos que lo contactaron tras polémica por video

Hace un par de meses, el panelista del matinal "Mucho Gusto", Karol Dance, protagonizó una gran polémica, luego que un video en el que aparece una mujer simulando realizar un acto sexual mientras él animaba el programa "Comunidad K" en Radio Carolina, se volviera viral.

Luego que estallara la controversia, Karol Dance calificó el hecho como una "broma adolescente e inmadura", asegurando que todo se trató de una broma. Sin embargo, sus disculpas no fueron suficientes para evitar el castigo social y la penalización realizada por por la señal radial.

Pero a dos meses del escándalo, Karol volvió a referirse al video y, en entrevista con Soledad Onetto para el late "Más Vale Tarde", reveló los nombres de tres famosos que lo contactaron durante el proceso, entre los que destaca un futbolista y un reconocido animador de televisión.

Te puede interesar:

Al respecto, señaló que "las personas con las que hablé, que tienen mucha más experiencia, o que han vivido situaciones de exposición como esta (…) me hizo pensar que hay muchas personas que están atentos a entregarte el apoyo, pero también hay otras que están atentos a que uno se tropiece para darlo a conocer y manifestar su opinión de forma negativa".

En ese contexto, confesó que "recuerdo que por este mismo video, Don Francisco me llamó inmediatamente, Stefan Kramer, Claudio Bravo".

Consultado por el llamado de Don Francisco, explicó que "me dijo ‘Karol, tienes que estar atento a la responsabilidad que tú tienes como comunicador’".

En tanto, reveló que "Claudio Bravo también me envió un mensaje", ya que "él también ha estado en situaciones donde ha estado expuesto a la opinión del público solo por ser una persona conocida".

Sobre el llamado del imitador, no entregó detalles, pero sí reflexionó sobre la polémica, pues según sus palabras: "tenía dos opciones. O quedarme avergonzado eternamente, y bajar los brazos, o levantar la frente y decir ‘acá yo no le he hecho daño a nadie".

"Cometí un error, lo asumo como tal, pero sigo adelante", dijo.

Te recomendamos: