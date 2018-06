El error de los presentadores en la inauguración del Mundial al nombrar a Robbie Williams

En el campo de juego del Estadio Olímpico de Luzhniki, en Moscú, el cantante británico Robbie Williams fue el protagonista del show inicial del evento junto a la rusa Aida Garifullina. Sin embargo un pequeño detalle quedó a la vista de millones de televidentes.

Presentadores de algunos canales de televisión pronunciaron mal el nombre del cantante, muchos lo dijeron como si se tratara del fallecido actor Robin Williams y no Robbie Williams, como es el nombre correcto del artista.

Por supuesto las redes sociales no perdonan nada y tan pronto como lo escucharon, llovieron las críticas, acá algunas de ellas:

Copa começou super bem com todo mundo confundindo o Robbie Williams com Robin Williams

El cantante dijo sentirse entusiasmado ante el cumplimiento de un "sueño de la infancia" y por su participación en el "inolvidable" evento. Ante más de 80.000 personas, Robbie ofreció el concierto con el cual se dio apertura oficial del Mundial de Rusia 2018.

"He hecho muchas cosas en mi carrera y estar en la apertura del Mundial de la Fifa, ante 80.000 aficionados al fútbol en el estadio y millones en todo el mundo es un sueño de infancia que hago realidad", declaró en un comunicado Robbie Williams, intérprete de éxitos como 'Angel', 'She's the One' o 'It's Only Us'.