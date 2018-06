Paulina Vega regresa a Twitter y desata una nueva polémica

Luego de que Paulina cerrara su cuenta de Twitter por un trino político en medio de las elecciones, volvió pero no fue recibida gratamente.

Luego de que su último trino, mencionando que apoyando al candidato de la presidencia: Iván Duque. Los comentarios no se hicieron esperar, pero se hicieron más fuertes cuando ella aseguró que no había podido votar, pero que invitaba a los colombianos a hacerlo.

Sin embargo, pocos días después Duque expresó por medio de su cuenta, de la misma red social, su deseó para que Paulina Vega volviera a ese espacio, luego de tenerlo que cerrar por los comentarios negativos que recibió.

El día de ayer, en la noche decidió hacerlo anunciando que se va a apoyar la Selección Colombia porque es parte de # LaSelecciónAguila, principal patrocinador de la selección Colombia.

Los usuarios de la red social no se dudaron en reaccionar, pero haciendo referencia nuevamente en sus preferencias políticas.

A mi no me interesa por quien votes. Jamás el irrespeto y la grosería así votes por alguien que yo no quiero. Somos más los decentes que pensamos diferente a ti.

— Paola, no Paula (@paolapaezmd) June 13, 2018