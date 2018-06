¿Por qué Liliana Ross no usaba su apellido original?

Ayer se realizaron los funerales de la actriz Liliana Ross, una de las artistas más importantes de la escena del teatro nacional, recordada también por sus roles en la televisión.

Nacida en Génova, Italia, su nombre original era Liliana Piera Marina Brescia Clerici, pero decidió no utilizarlo para su carrera artística.

Consultados por LUN, el marido y la hija de la actriz se refirieron a esta determinación: "Jamás pronunciaban bien su apellido, así que rescató un apellido que estaba en su familia. No recuerdo si en el lado materno o paterno", respondió Raoul Pinno, "Ella decía que quería que lo pronunciaran correctamente cuando se ganara el Oscar", agregó.

"Hay un mito que reza que lo adoptó un familiar, pero no. Yo creo que lo inventó. Me parece que pensó cómo me quiero llamar y decidió Ross, un apellido que se lee y se dice de la misma manera", aclaró su hija, Moira Miller.