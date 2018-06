Johana Fadul se despide de 'Sin tetas sí hay paraíso' entre lágrimas

Johana Fadul es una de las actrices principales en la novela 'Sin tetas sí hay paraíso'. A pesar de su papel de villana ha logrado conquistar el corazón de muchos en el continente, sin embargo, para bien o para mal la tercera temporada llegó y sorprendió a más de uno.

Algunas imágenes del primer capítulo, que se estrenó para el público hispano en Estados Unidos, revolucionó las redes sociales pues aunque cuenta con los actores conocidos el personaje de 'La Diablita' no seguirá más, después de perder la corona ante 'Catalina la pequeña', 'Daniela' decide quitarse la vida.

Ante esto, la actriz colombiana reaccionó por medio de una historia en su Instagram le confesó a sus seguidores que tiene "el corazón arrugado" pero a la vez lleno de orgullo por el trabajo realizado.

Aunque en varias ocaciones se contuvo para evitar romper en llanto, sus sentimientos eran demasiado fuertes y dio sus palabras con los ojos aguados y la voz entrecortada. Además, agradeció a quienes la hicieron parte del proyecto y aseguró que se prepara para nuevos retos que vienen en su vida profesional.

A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Jun 13, 2018 at 6:38am PDT

En la imagen compartida por la cuenta oficial de la serie muchos de sus seguidores reaccionaron y no dudaron en agradecerle a Fadul por su papel y la tristeza que les da de que su papel se despidiera tan rápido.

A post shared by •SIN TETAS SI HAY PARAISO• (@sintetassihay_oficial) on Jun 12, 2018 at 6:57pm PDT

"No te vayas", "Mis respetos Johana. Qué papelazo te hiciste", "Muy buena tu actuación en la serie, espero verte pronto en alguna otra novela”, “No te mueras", "Impactado, no creo que ya no vayas a estar en la novela", "No lo creo aún, no será lo mismo sin Daniela, sin la Diablita", "Al parecer no estarás más en la serie, te extrañaremos un montón", "¿Por qué tenías que morir? Todavía te queda mucho por hacer, no volverá a ser lo mismo ver esa novela sin ti", escribieron algunos de los internautas.