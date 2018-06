Máximo Menem se reencuentra con su padre y tira nuevamente dardos contra Zulemita

Máximo Menem Bolocco hace unas semanas desató la polémica: según lo publicado en su Instagram, declaró que su hermana Zulema le impedía ver y comunicarse con su padre, Carlos Menem.

Dicha acusación causó fuegos cruzados entre los involucrados, donde, por parte de los trasandinos, la mayor responsable de este hecho era Cecilia Bolocco. No obstante, luego de tantos dimes y diretes, el menor logró viajar este fin de semana junto a su madre para visitar a su papá, luego de casi dos años.

Máximo asistió a un asado a la casa del exmandatario, donde compartió con su padre. Pero se fue bastante molesto del lugar, pidiéndole a su madre que lo fuera a buscar más temprano, y con justa razón.

Según declaró al programa argentino Involucrados, Cecilia no pudo entrar a la casa de Menem y él tuvo una fuerte discusión con Zulemita, a raíz de lo que Máximo publicó en redes en su contra.

"Nunca hemos tenido una relación buena con ella. Yo la conocí de verdad ayer… empezamos a hablar del tema y explotó, me empezó a decir ‘mocoso’ y cosas muy feas, y yo no estoy para eso. (…) La relación es mala, pésima… las peleas eran increíbles, me gritaba y yo llorando, obviamente, pero bueno", declaró.

Además, se refirió al resto de la familia Menem: "Yo no quería ver a Carlos Nair… trata tan mal a mi familia. Ustedes han visto lo que ha dicho de mi familia. Me molesta que hable de mi mamá y que de la nada empiece a faltarle el respeto a mi tía, mi madrina (Diana Bolocco)".

Q nadie se queje y digan q no pueden venir Ok???? pic.twitter.com/UE6XBVl5Z6 — Carlos Nair Menem (@N_air_M) June 10, 2018

"Yo quiero poder venir y estar sólo con mi papá", agregó, declarando que "Igual me molesta (que esté Zulema en el medio) porque por una vez quisiera estar sólo con mi papá, pero siempre hay gente".

"Estoy aburrido de yo tener que venir, sin que él sepa. Yo llegué ayer y él ni siquiera sabía que yo estaba acá. Yo ni siquiera sabía si me iban abrir la puerta", añadió, desmintiendo que Zulemita haya ayudado a concretar el viaje, como ella declaró en diversos medios.

Además, sobre su familia en Chile, Máximo aseguró que ha encontrado en la pareja de su madre, José Daire, una imagen paterna, y que su madre le insiste, no obstante, en querer a su padre biológico de todas formas.

" Lloré mucho cuando niño. Mi mamá me hacía regalos gigantes y decía que eran de él (Carlos Menem)", declaró.