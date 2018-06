Marcela Vacarezza chochea y nos cuenta detalles del debut en pantallas de su hijo menor

Ya te contamos de la adorable campaña que protagonizan nada menos que los hijos de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, el futbolista Mauricio Pinilla y Camila Stuardo.

En ella, los pequeños Vicente Araneda, "Mini Pini" y Maite Urzúa modelaron las prendas de la marca Harvest. La campaña ha causado sensación en redes sociales, por lo adorables que se ven.

Por ello, quisimos hablar con una de las madres de los niños protagonistas de la campaña, quien nos contó cómo fue la experiencia de su hijo: Marcela Vacarezza, mamá de Vicente, nos detalló su participación en #SeguimosSiendoNiños y cómo es la personalidad del más pequeño del clan Araneda Vacarezza.

-¿Cómo te sientes de que tu hijo protagonice una campaña como “niño influencer”?

Igual uno siente “chochera” de que un hijo sea seleccionado para una campaña publicitaria porque para toda mamá los hijos propios son los mejores y más lindos del mundo. Luego, al verlo trabajar cuando le tocó el día, sentí orgullo porque se portó excelentemente, muy responsable, respetuoso y dispuesto. Nunca lo había visto en esa faceta.

-¿Lo acompañaste en la sesión? ¿Estaba nervioso?

Lo acompañé todo el día, de 8 am a 5 pm. Obviamente estaba un poco nervioso porque era la primera vez que hacía algo así y no sabía a qué iba. Pero allá se encontró con otros niños y al rato estaban todos jugando juntos.

-¿Cómo es su personalidad? ¿Qué cosas le interesan?

Yo siempre he dicho que Vicente es un niño muy especial. Son de esas personas “buenas de adentro”. Es muy empático, sensible, generoso, amistoso y preocupado por el otro. Me da la sensación que debe tener un mundo interior muy rico. Eso sí no le gusta estudiar pero lo hace, hay que lesearlo un poco. Le encanta el fútbol y jugar videojuegos.

-¿Te gustaría que hiciera una carrera televisiva? ¿Qué pensarías si tomara ese camino?

En estos momentos no me gustaría que siguiera una carrera en TV pero solo porque el medio laboral está pasando por una crisis debido a las otras plataformas que han ido apareciendo. Creo que no es un medio laboral seguro. No sé qué vaya a pasar más adelante porque de aquí a 15 años todo puede cambiar. Sí quiero que haga lo que sienta que es para él y lo que crea que lo puede hacer feliz como persona.

-¿Cómo ha reaccionado el resto de su familia con la campaña?

Felices, todos me han comentado las fotos y videos y me dicen que se ve muy guapo.

-¿Sus compañeros de colegio le han dicho algo?

Aunque le he preguntado no me ha comentado nada aún. Sí antes de hacer la campaña le dije que quizás lo podían molestar un poco porque a veces hay niños que se agarran de cualquier cosa para hacerlo, y me dijo: “lo sé, no importa”.

