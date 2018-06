La furia de Cecilia Bolocco tras polémico encuentro de su hijo con Carlos Menem

Desde que Máximo Menem reveló la difícil situación que enfrentaba al no poder ver a su padre, el político argentino Carlos Menem, el conflicto se ha vuelto todo menos sencillo.

Es que luego del mensaje publicado por el joven en sus redes sociales, las réplicas no se hicieron esperar, y fueron varios los que salieron a dar su versión de los hechos. Entre ellos, su hermanastra Zulema, quien culpó a la madre de Máximo, Cecilia Bolocco, por el distanciamiento entre padre e hijo.

Nueva Mujer Máximo Menem se reencuentra con su padre y tira nuevamente dardos contra Zulemita "Yo quiero poder venir y estar sólo con mi papá", declaró.

Una polémica que no le gustó nada a la ex Miss Universo, especialmente tras la reunión familiar que organizaron para su hijo, quien terminó llorando luego del encuentro e incluso reveló que sufrió malos tratos y no tuvo ni dos minutos para hablar a solas con su padre.

Por eso, fue la misma Cecilia Bolocco quien rompió el silencio y salió en defensa de su hijo, y dijo a la prensa transandina que la familia de su ex pareja está jugando con Máximo.

"Esto se trata de la vida privada de un niño. Les voy a pedir respeto, por favor. Para nosotros ha sido tremendo y muy desgastante. Y esto no está en mis códigos de ventilarlo con la prensa", dijo.

Te puede interesar:

Además señaló que la situación "es del terror, jamás me imaginé una cosa así", y añadió que "yo como madre lo único que quiero es el bienestar de mi hijo".

En ese contexto, la empresaria insistió en que respeten la vida privada de su hijo, quien de acuerdo con sus palabras, lo ha pasado fatal. "No quiero un circo. Acá se encargaron de ventilar todo y por eso los llamaron a ustedes", dijo a los medios transandinos.

Finalmente, lanzó dardos contra los dichos de la familia de Menem y dijo que "(ellos) cuentan historias del terror y no quiero participar de esto. Quiero mantener a mi hijo a salvo. No quiero que siga esta locura".

Te recomendamos: