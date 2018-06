Ex Miss Colombia revolucionó las redes sociales con su baile

A quien le gusta la champeta como a mi? Aquí unos pases básicos para empezar con esta canción que pone a bailar al que sea #lareinadelbaile @bazurtoallstars 💥💥 #champeta #champetua #enrumbatecondaniella #baila #dance @gwepa

