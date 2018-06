Las duras críticas que recibió Carla Ballero tras someterse a tratamiento estético

Hace unas semanas, la ex chica reality Carla Ballero compartió en sus redes sociales un breve clip, en el que aparecía sometiéndose a un tratamiento estético para aplicar ácido hialurónico en su rostro.

Días después volvió a compartir un video, pero esta vez mostró un procedimiento realizado con bótox para cubrir las pequeñas arrugas y líneas de expresión.

"Para hoy Botóx para mis arrugitas y líneas de expresión. Debería haber partido hace unos años atrás como prevención antes que se empiecen hacer surquitos", escribió.

Sin embargo, en su última publicación realizada en su cuenta de Instagram, Ballero mostró los resultados de sus tratamientos y desató una serie de críticas por parte de sus seguidores, quienes consideraron que fueron excesivas e innecesarias.

"Eres linda!! No te pongas tantas cosas… me da susto el botox… he visto q después quedan cototos muy feos", escribió una usuaria.

"No es necesario tanta intervención" y "Mmm, que no se le pase la mano .!!", fueron otros de los comentarios.

"Después de mis toques en la cara me siento más luminosa. Me encanta porq son pequeñas cosas q mejoran. de todas maneras", escribió Ballero junto a la fotografía.

¿Qué opinan ustedes?

