Día del padre: cinco famosas nos cuentan que les enseñaron sus padres

Karen Araya, futbolista y seleccionada nacional

“Cuando era pequeña, mi papá me llevaba con él a la cancha donde armaban pichangas con sus amigos. Me metía a jugar con él y, aunque todos le decían ‘Bernardo, es muy chica, tiene cuatro años’, él les contestaba que a mí me gustaba, que quería jugar. Aunque quizás debería haber esperado a que fuera un poco más grande, siempre se lo voy a agradecer. Quizás por él empecé a amar este deporte”, dice entre risas.

“Él me enseñó el amor y la pasión por el fútbol, todo lo que sé es gracias a lo que me enseñaba cuando chica. Se lo agradezco mucho, porque desde que supe que lo que más quería era jugar al fútbol, con mi mamá siempre me apoyaron. Están conmigo siempre. Me van a ver jugar, aportan con críticas y me ayudan a mejorar. Para mí son realmente importantes, pilares fundamentales en mi vida”.

Chiqui Aguayo, comediante y actriz

“Tengo dos papás: uno biológico, Humberto, y un padrastro, Carlos Jorquera. A los dos los quiero por igual y siento que tenemos una relación linda y cercana. A mi papá, lo veía los fines de semana y mi padrastro me crió, porque vivíamos en la misma casa.

Ambos me enseñaron muchas cosas, entre ellas, mirar la vida siempre de forma positiva, queriendo y valorando a la familia. También me dieron seguridad, acompañándome para crecer en libertad, respetándome a mí, a mis decisiones, y siempre dejándome ser quien quise ser. Eso se los agradezco mucho a los dos. También les agradezco, especialmente, por haber estado cerca mío, dándome seguridad y protección, especialmente dentro de la adolescencia, que es un período donde se necesita mucho.

El sentido del humor, que ha sido clave para mí, se lo agradezco a mi padrastro, porque creo que en gran parte se lo debo a él”.

Andrea Arístegui, periodista y conductora de televisión

“El vínculo con mi papá, Alejandro, ha sido siempre estrecho. Aún cuando en mi niñez el viajaba mucho por trabajo, siempre sentí su preocupación y su cariño. Creo que tenemos una relación de admiración mutua.

Me enseñó un montón de cosas. En términos de valores, me enseñó de honestidad, de rectitud, de disciplina, de esfuerzo. En términos de gustos, me enseñó a amar la música, el conocimiento, la lectura, la búsqueda de la verdad.

En primer lugar, le agradezco la vida. También sus permanentes muestras de cariño. Su apoyo incondicional. Sus consejos. Su ejemplo”.

Karol Cariola, diputada del Partido Comunista

“La gran lección que recibí de mi papá, Richard Cariola –quien murió de cáncer hace dos años–, es a amar profundamente el momento que estás viviendo. Disfrutarlo, vivirlo a concho y, por sobre todo, a pensar siempre qué es lo peor que puede pasar. Cuando estás viviendo momentos difíciles, ver que al final no vale la pena angustiarse o sufrir por situaciones que se tienden a sobredimensionar. Por eso mismo, siempre me motivó a ver el valor de lo realmente importante, desprendiéndome de lo superficial, lo banal y material”.

María Paz Jorquiera, actriz y conductora de televisión

“Luis Patricio Jorquiera, mi papá, me enseñó valores. A respetar a las personas y el desinterés por el dinero, a verlo en su justa medida, para lo que sirve. También el respeto por la cultura, por educarse lo más posible, como dice la Doctora Polo al final del programa”, bromea.

“La relación con mi papá es de mucho amor, pero, sobre todo, respeto del uno al otro. Nos planteamos nuestros puntos de vista con mucho respeto. De verdad no recuerdo ninguna falta de respeto de mi papá a cualquier persona en el mundo. Y con esa palabra me quedaría: respeto. Él siempre cree que hay que escuchar a todas las personas”.

