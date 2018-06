Elizabeth Loaiza confesó que un hombre borracho le partió su nariz

Esta foto, sacada de un video que me envío un tío, me hace recordar que cuando era chiquita tenia la nariz así, toda respingadita y me molestabaaaa muchísimo que me la tocaran 😳😳😳, pensaba que se me iba a caer la punta jajaja . De grande un día a los 18 años un hombre borracho que no conocía se me acercó y me golpeó con un vaso de whisky, sangré mucho, lloré aun más. Al otro día un amigo en común m dio su número, hablé con él y me dijo que no se acordaba de nada, que a la novia le habían pegado y que me había confundido con alguien. Duré con mi nariz partida como 2 años hasta que me tocó operarla porque me estaba molestando para respirar 😭😭😭😭… Cuánto extraño mi naricita original 😢… Pero bueno, gracias a Dios aún respiro jejejeje todos los días me levanto y doy gracias a Dios por un día más de vida. Bueno, vi esa foto y me dio por contarles un pedacito de mi vida. Para los que mantienen preguntando que si me operé la nariz pues aquí está la respuesta: SI 😬😬😬 pero cuánto me hubiera gustado tener la que papá Dios me dio de nacimiento 🙈🙈🙈. Los quiero mucho, besos, bendiciones, buena energía para este día 💋💋💋💋💋❣️

