El divertido error que cometió "El Flaco" en La Divina Comida

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, que contó con la participación de Paul Vásquez ‘El Flaco’, la locutora Evelyn Bravo, el periodista José Furnaro y la actriz Bárbara Ruiz-Tagle.

Fue durante la comida donde a Bárbara le tocó cocinar que hubo un divertido chascarro: el Flaco le hizo ver a la actriz que había algo de la preparación que no le había gustado, por lo cual se lo hizo saber.

"¿Te puedo pedir un favor? ¿Me puedes prestar una cuchara?", pidió el comediante a la anfitriona, quien comenzó a separar un elemento de la entrada, Tomate a la Tesiliana. "¿No te gusta el tomate?", le preguntó la actriz.

"Me gustó la mezcla de sabores, pero no me gustan el tomate berry", explicó Paul, provocando las risas de los comensales, pues confundió "tomate berry" con los clásicos tomates cherry.

El Flaco se dio cuenta de su error y preguntó: "¿Cuánto se llama?", y de fondo se pudo escuchar a Jani Dueñas diciendo: "Tomate cherry Flaco, cherry".

Por supuesto que en redes sociales no demoraron en reaccionar y reírse del error, incluso encontrando el denominado tomate berry, que efectivamente existe.

#LaDivinaComida tomate Berries Xd, nuevo tipo de Tomate ajajajaja — camila Cartes(+) (@caminadamas) June 10, 2018

#LaDivinaComida el flaco y su tomate Berry jajjajajaja — Yaritza Olave (@OlaveYaritza) June 10, 2018

Tomate Berrie según el Flaco jaja 😂😂😂 #LaDivinaComida — Esteban Alejandro (@estebanmuozbris) June 10, 2018

#LaDivinaComida 😂 El Flaco y su tomate 🍅 berry berry berry berry 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 Hay flaco x lo menos haces reír 🤣 😂 — Janetlove (@janet15cordero) June 10, 2018

#LaDivinaComida les presento el tomate berry 🤗 Siii existe 😎😁 pic.twitter.com/6vDp7TWVYL — María José García (@mjosegarciar) June 10, 2018

#LaDivinaComida ¿cuánto tiempo pasará antes que olvidemos lo del “tomate berry”? — Danilo Astorga (@DaniloAstorga) June 10, 2018

Para que no molesten más al Flaco, si existe el tomate Berry 😂🍅 #LaDivinaComida 👉 https://t.co/NDiaDU0S80 pic.twitter.com/Wvj7Nq2Q0M — Chilevision (@chilevision) June 10, 2018

