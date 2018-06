¡Por todo lo alto! Así fue el tercer 'baby shower' de Laura Acuña

Todo en esta vida tiene sentido cuando compartes momentos maravillosos, irrepetibles e inolvidables con personas excepcionales como ustedes! Las adorooo, mil gracias!! @minibhu @liza_77acuna #Hellen @jonesmarcia @luzatobon @nethfuentes @ajaramilloch @caritosotooficial #Violetta @karylamas @jessdelapena ❤️❤️❤️❤️❤️ #Nicolás eres muy bendecido 🙏🏻 te amo bebé ya casi …

A post shared by Laurita Acuña (@lauraacunaayala) on Jun 7, 2018 at 7:49pm PDT