Otra colombiana hará parte de la nueva producción de Rebelde

Woaoooo muy emocionada porque pronto verán una nueva faceta de mi carrera en un súper proyecto hecho con muchooo amor y respeto!!! Gracias a @pedrodamian01 y a todo este gran equipo de @like_laleyenda 🌈 #Repost @like_laleyenda with @get_repost ・・・ Parte 1 Estamos felices de que en #Like nuestro tema sea la inclusión! Pronto conocerán la historia de #Marcela @carosepulvedaf y #Valeria @daphnemontesinos … . . Gracias @televisa_espectaculos y @ricardojescobar por su profesionalimo y por ser parte de esta gran familia #Like

Carolina Sepúlveda (@carosepulvedaf) on Jun 5, 2018