La increíble transformación de Shaira, ganadora del 'Factor XS'

Cómo olvidarte si te llevo aquí muy dentro y en mis locos pensamientos solo existes tú …💙❤️🇲🇽 @bebetooficial vayan a ver el vídeo completo en mi canal de YouTube 😉

A post shared by Shaira Selena Pelaez Ruiz 🎤🎻💙❤ (@shaira_oficial) on May 24, 2018 at 10:46am PDT